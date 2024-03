La Cambra de Barcelona veu "indispensable" la interconnexió de les xarxes per la sequera

Xifra en 3.200 milions la inversió fins al 2030 per garantir els recursos hídrics suficients

BARCELONA, 20 març

La Cambra de Barcelona considera "indispensable" la interconnexió de les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i Aigües Ter-Llobregat (ATL) per fer front a la situació d'emergència per sequera a Catalunya.

Així ho ha dit el vicepresident de l'entitat, Eloi Planes, al costat del president, Josep Santacreu; el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures, Joan Ramon Rovira, i la directora del gabinet d'Estudis d'Infraestructures, Alicia Casart, en la presentació de l'informe 'De la sequera a la transició hídrica' d'aquest dimecres.

Planes ha dit que és una actuació "necessària" perquè l'Àrea Metropolitana de Barcelona pugui afrontar el dèficit hídric que tindrà si l'actual episodi de sequera continua vigent el 2025 i ha demanat que el projecte es desencalli en l'administració i tiri endavant.

Preguntat per la viabilitat del projecte després de la convocatòria d'eleccions i la falta de consens en el conjunt del territori català, ha afirmat que el transvasament és una acció de "sentit comú" i que tècnicament es pot aprovar malgrat l'avançament electoral.

"Hem arribat al sostre de la capacitat actual de la dessalinització", ha assegurat Planes, que també ha optat per projectes com l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (Girona) i la nova del Foix (Barcelona), i noves potabilitzadores i regeneradores al Besós (Barcelona).

L'informe valora positivament les iniciatives privades per a la generació de noves fonts d'aigua, com les dessalinitzadores d'aigua de mar impulsades pels hotelers de Lloret (Girona), i altres actuacions que permetin aportar aigua de manera puntual, com el transport en vaixells.

5.200 MILIONS FINS AL 2040

Segons la Cambra de Barcelona, calen 3.200 milions d'euros d'inversió per construir fins al 2030 una garantia de recursos hídrics suficient per a les conques internes de Catalunya, i sumar 2.000 milions més per completar les actuacions fins al 2040.

Quant a la inversió feta fins ara, l'informe assenyala que durant el període del 2007 al 2011 --coincidint amb l'anterior sequera-- es van executar 385,6 milions d'euros en accions relacionades amb el cicle de l'aigua, mentre que la inversió va baixar fins als 24 milions entre 2013 i 2021, quan les pluges van tornar.

"Som on som perquè no s'ha invertit", ha criticat Casart, que ha demanat que no es torni a reduir la inversió tot i que augmentin els recursos hídrics i que la Generalitat mantingui els ajuts a les empreses i entitats.

Rovira ha analitzat que sense invertir en la transició energètica no es podrà desenvolupar una transició hídrica en condicions, ja que per fer front a la sequera calen "infraestructures que són grans consumidores d'energia".

EL 80% DEL VAB EXPOSAT A LA SEQUERA

Segons l'informe, el 80,7% del valor agregat brut (VAB) català està exposat a la sequera perquè el sistema productiu fa servir els recursos de les conques internes catalanes.

Per sectors, el 86,4% de l'hostaleria, el 82,6% del sector serveis, el 78,6% de la construcció i el 75,9% de la indústria consumeix aigua a les conques internes catalanes, mentre que l'agricultura, que és el sector que més aigua consumeix, ho fa majoritàriament de les conques de l'Ebre.

Després d'una consulta a les empreses per part de la Cambra de Barcelona, Casart ha explicat que els han manifestat "molta preocupació" davant la situació de sequera i els han preguntat com afrontar el context d'emergència.