La Cambra de Barcelona s'uneix al Pacte Mundial de l'ONU

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i la directora executiva del Pacte Mundial de l'ONU a Espanya, Cristina Sánchez, han signat el conveni pel qual la corporació s'uneix al pacte, informa la Cambra en un comunicat aquest dimarts.
L'ens ha explicat que la incorporació al Pacte Mundial reforça la seva aposta pel desenvolupament sostenible amb l'aplicació dels deu principis que recull el document en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.
La Cambra s'ha compromès a incorporar aquests principis en la seva estratègia, cultura i operacions, i a participar activament en projectes col·laboratius orientats a avançar en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
Santacreu ha explicat que aquesta adhesió es deu a la voluntat de "situar la sostenibilitat, la justícia i el progrés al centre de l'activitat econòmica".
El Pacte Mundial de l'ONU és la iniciativa més gran de sostenibilitat del món i compta amb més de 25.000 entitats associades i és present a 167 països.