La Cambra de Barcelona i Sant Joan Despí (Barcelona) uneixen forces en favor del talent jove

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Joan Despí (Barcelona) treballaran plegats per enfortir el teixit empresarial, potenciar el talent jove i impulsar iniciatives per donar suport a l'activitat econòmica del municipi, informa l'entitat cameral en un comunicat aquest dilluns.
El president de la Cambra de Barcelona al Baix Llobregat, Carles Guilera, i l'alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García, han acordat col·laborar per "fer realitat" accions conjuntes orientades a donar suport a les empreses del municipi i abordar reptes que impacten en el seu desenvolupament.
Entre les línies d'acció que s'han definit, la Cambra i l'Ajuntament uniran forces per reforçar la formació professional i el talent jove, promovent oportunitats per a les empreses i facilitant l'orientació i acompanyament a les pimes interessades en la modalitat de formació professional dual.
Així mateix, col·laboraran en jornades informatives i sessions tècniques sobre qüestions d'interès econòmic per a les empreses del municipi i impulsaran serveis d'assessorament empresarial a través de la Cambra per donar resposta a necessitats concretes de les empreses de Sant Joan Despí.