La Cambra de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat impulsen la fira GiraFeina amb més de 320 ofertes

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El Casal de Joves de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) acollirà el divendres 10 de maig la primera edició de GiraFeina Baix Llobregat, amb més de 320 ofertes per a joves de la comarca, impulsada per la Cambra de Barcelona del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Feliu.

La iniciativa, que comptarà amb la participació de 18 empreses i la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i del Consell Comarcal del Baix Llobregat, se celebra amb el lema 'Troba feina en un dia', de 9.30 a 14 hores i de 15.30 a 17, informen la Cambra i el consistori en un comunicat aquest dijous.

Entre les empreses participants hi ha companyies com Decathlon, Areas, Fundesplai, Biblox, Ambientalia, FCC Medio Ambiente, Fundació Nou Xamfrà, Fundació per a l'atenció de les persones dependents i SB Hotels.

TALENT I COMPETITIVITAT

Segons els promotors, GiraFeina permetrà "sumar valor afegit al teixit econòmic-empresarial de la comarca, impulsant tant la retenció de talent com la competitivitat dels negocis".

La fira integrarà diferents espais perquè els participants puguin aprofitar al màxim la jornada, bé sigui per entrevistar-se amb empreses que busquen professionals o per accedir a serveis d'orientació laboral.