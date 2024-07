La Cambra de Barcelona revisa a l'alça el creixement del PIB català fins al 2,5% el 2024

Estima un creixement del 2,4% el 2025, respecte al 2,1% de l'anterior previsió

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La Cambra de Barcelona ha revisat a l'alça el creixement previst del producte interior brut (PIB) català, amb un augment del 2,5% el 2024, respecte al 2,1% que havia estimat al maig.

Ho ha explicat aquest dimecres en una roda de premsa el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la corporació, Joan Ramon Rovira, que ha afegit que el 2025, el creixement serà del 2,4%, respecte al 2,2% de l'última previsió.

Rovira ha celebrat que el creixement serà "millor, amb un patró més equilibrat" que el que havia previst l'entitat fins ara, ja que no es tracta d'un efecte rebot després de la pandèmia, com va passar en els anys anteriors.

Ha explicat que, després de la pandèmia, el creixement provenia de la inversió pública i de les exportacions, especialment dels serveis, i ha alertat que "no es pot créixer indefinidament a partir de la despesa pública" i que no és sostenible tenir un creixement del 7% en les exportacions cada any.

Així, el creixement futur es basarà en la inversió, impulsada per la inversió productiva, i les exportacions, amb un pes cada vegada més gran de les industrials.

Rovira ha assenyalat que aquests elements permetran un "creixement més gran de l'esperat i amb uns fonaments molt més sòlids".

D'altra banda, el consum privat també impulsarà l'economia i agafarà el relleu al consum públic, per la baixada dels tipus d'interès i la millora dels salaris reals.

FONS EUROPEUS

Rovira ha explicat que els fons Next Generation són un "important element dinamitzador" i que el seu impacte s'incrementarà entre aquest any i el vinent.

Ha previst que l'execució dels projectes iniciats entre 2022 i 2023 es concentri en el període entre 2024 i 2025, per la qual cosa aquests fons seran una variable "que ajudarà a dinamitzar la inversió".

EXPORTACIONS I TURISME

El responsable d'Estudis Econòmics de la corporació ha apuntat que fins ara el turisme ha estat el principal impuls del sector exterior, però que la indústria exportadora també "tira del carro".

Ha detallat que l'evolució del saldo comercial mostra que cada vegada és menys negatiu, per la qual cosa té un impacte en el creixement del PIB.

Rovira ha destacat l'evolució dels dos principals sectors exportadors a Catalunya: el de l'automòbil, que ha resumit que "s'han venut més cotxes i més cars", i el químic, amb un augment del valor de les exportacions.

D'altra banda, ha assenyalat que el turisme està batent rècords però que no pot tenir un creixement infinit i que, quan l'augment es ralenteixi, haurà d'agafar el relleu "la millora de la qualitat i, per tant, en augment de preus i salaris".

RISCOS

Rovira ha assenyalat que la inflació és el principal risc del creixement esperat de l'economia catalana, tot i que ha assenyalat que descarta que es mantingui en el llarg termini, ja que "tot fa pensar que s'anirà reconduint".

El segon gran risc que ha assenyalat és una possible guerra comercial amb la Xina, que ha dit que "seria una molt mala notícia" que, si es donés, matisaria molt l'escenari que han presentat.