La Cambra de Barcelona revisa a l'alça el creixement del PIB català fins al 3% el 2024

Preveu que l'ocupació creixi un 2,5% i la inflació se situï en el 2,9% aquest any

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona ha revisat a l'alça el creixement previst del producte interior brut (PIB) català, amb un augment del 3% el 2024, respecte al 2,5% que havia estimat al juliol.

Ho ha explicat aquest dimecres el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la corporació, Joan Ramon Rovira, en una roda de premsa amb el president, Josep Santacreu, i ha afegit que la previsió per al 2025 es manté en el 2,4%.

Rovira ha assenyalat que l'economia està aprofitant "vents de cua" que tenen un impuls superior que l'observat en les últimes previsions.

D'altra banda, les previsions de la corporació passen per un "quadre macroeconòmic que és molt positiu", amb un increment de l'ocupació del 2,5% el 2024 i del 2,3% el 2025.

Així mateix, la taxa d'atur se situarà en el 8,9% a tancament d'aquest any i en el 8,8% l'any vinent, i la inflació, en el 2,9% aquest any i el 2,1% el 2025.

OMBRES

Malgrat que ha dit que "l'economia catalana va bé", Rovira ha apuntat algunes ombres, com que el creixement s'ha basat en la despesa pública i el sector exterior, punts que, ha dit, no poden tenir un creixement indefinit.

A més a més, ha assenyalat que el creixement del PIB ha estat "extensiu", basat en el creixement demogràfic, i no intensiu, amb un increment del PIB per càpita per la via de la productivitat.

Santacreu, per la seva banda, ha destacat la necessitat de parar atenció a riscos com un potencial augment del preu del petroli, l'enquistament de la inflació en els serveis o que els tipus d'interès no baixin al ritme previst.

INDÚSTRIA

Rovira ha explicat que han posat el focus en la indústria manufacturera catalana i ha assenyalat que l'evolució del valor afegit brut (VAB) de Catalunya té una "tendència positiva" que contrasta amb l'evolució de la zona euro.

No obstant això, ha apuntat que la millora es deu al creixement extensiu: "Està basat més en la població ocupada que en la productivitat".

Per això ha demanat millorar la productivitat de la indústria catalana, perquè tingui un impacte més gran en el PIB per càpita: "És el moment de fer els deures, perquè sense un creixement intensiu tindrem dificultats".

Rovira ha subratllat que cal impulsar la productivitat, ja que això farà que els salaris reals millorin, i que, per aconseguir-ho, s'ha d'invertir més, tant en capital humà com en capital tecnològic.