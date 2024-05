La Cambra de Barcelona revisa a l'alça el creixement de l'economia catalana el 2024

Preveu que la inflació serà del 3,3% el 2024 i del 2,5% el 2025

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona ha revisat a l'alça la seva previsió de creixement per a l'economia catalana el 2024 fins al 2,1% pel "dinamisme més gran del consum de les llars i la forta contribució del turisme estranger", ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

La corporació ha alertat, no obstant això, de la persistència d'alguns riscos que poden influir negativament en l'activitat com l'augment del preu del petroli, l'impacte de les mesures per la sequera en el teixit empresarial i la inflació subjacent.

A curt termini, la institució ha explicat que "l'economia catalana mostra senyals d'acceleració" i ha previst que creixi un 0,5% el primer trimestre del 2024 i un 0,6% el segon trimestre.

De totes maneres, ha assenyalat que "el supòsit clau" per fer aquesta previsió és la moderació gradual de la inflació subjacent a la zona euro, la qual cosa implicaria l'inici d'una baixada dels tipus d'interès.

La Cambra de Barcelona ha mantingut les previsions d'inflació anual a Catalunya per a aquest any en el 3,3% i del 2,5% el 2025.

L'ocupació, per la seva banda, tindrà un increment del 2% aquest any i de l'1,8% el 2025, mentre que la taxa d'atur se situaria en el 8,8% el 2025.

L'ANY 2025

La corporació ha augurat que l'economia catalana "es mantindrà dinàmica el 2025", amb un increment del 2,2% i un protagonisme més gran de les exportacions de béns i la inversió privada.

Ha assenyalat que aquests punts estaran impulsats per la millora de l'activitat a la zona euro i la moderació prevista dels tipus d'interès.