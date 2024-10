La Cambra de Barcelona reuneix experts municipals per explorar tendències comercials emergents

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El projecte Barcelona COM, liderat per la Cambra de Barcelona, ha reunit aquest dilluns professionals d'una quinzena d'equips de comerç municipals de la demarcació barcelonina per "observar de primera mà les principals tendències comercials de la capital catalana", informa l'entitat cameral en un comunicat.

Durant una jornada celebrada a l'Hotel Gallery de Barcelona, els participants han pogut conèixer els eixos comercials més destacats de la ciutat i "identificar els seus punts forts que els doten de rellevància i atractiu".

S'han centrat a l'eix del Born, amb la "proposta de 'retail' innovadora"; a l'eix del passeig de Gràcia-Diagonal-rambla Catalunya, on es combina experiència i la innovació, i a l'eix de Gràcia, amb una iniciativa comercial adaptada als nous estils de vida.

La jornada, que s'ha complementat amb una visita guiada per alguns dels establiments destacats, ha permès als professionals tècnics "valorar l'aplicabilitat de les tendències observades segons les característiques dels municipis i eixos comercials que gestionen".

Entre els assistents, hi havia professionals dels ajuntaments de Mataró, Cardona, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi i Begues (Barcelona), i també del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de la direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona i dels districtes de Ciutat Vella, les Corts i l'Eixample.