La Cambra de Barcelona es reuneix amb empresaris del Maresme per abordar els reptes de la comarca

Burocràcia, mobilitat i habitatge centren la trobada
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de la Cambra al Maresme, David Anton, s'han reunit aquest dijous amb representants del teixit empresarial d'aquesta comarca per abordar accions per afavorir el progrés econòmic del territori, com la millora de la mobilitat, en concret Rodalies, a banda de reduir la lentitud en la concessió de llicències o els problemes d'accés a l'habitatge.
Santacreu i Anton han traslladat als empresaris que la reducció de la burocràcia i la transformació de l'administració pública "és una de les reivindicacions estratègiques de la Cambra i col·labora activament amb les administracions per avançar cap a un sector públic més àgil i eficient", informa l'entitat cameral en un comunicat.
Respecte als problemes de connectivitat, la xarxa de ferrocarril, "que hauria de ser el revulsiu per reduir la dependència excessiva del vehicle privat i fomentar l'ús del transport públic", acumula deficiències estructurals i puntuals en el servei que impacten en el desenvolupament econòmic del territori, han assegurat els representants empresarials.
En aquest sentit, la Cambra ha insistit en la reclamació de posar en circulació en la línia R1 trens llargs (fins a 200 metres) durant les hores punta per afrontar amb més eficiència els pics de demanda.
També ha lamentat l'escassetat d'oferta d'habitatge, cosa que "acaba tensionant els preus a l'alça" i provocant un impacte directe en l'arrelament de la població al territori i la captació de talent, han advertit.
ASSISTENTS
La reunió, celebrada a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, ha comptat amb la participació, entre d'altres, del president del Barcelona Maresme Business Club i director general de SIRSA, Víctor Recoder, i el director de l'empresa Kriter Software, Miquel Rey.
Hi han participat, així mateix, representants del Consell Territorial de la Cambra al Maresme: el 'business director of legal consulting' a Talenom, Manel Fernández; el CEO de Cene Business Centers, Molras i Red Investment, Enric Romagosa; el CEO d'Energow, Javier Lozano; el CEO d'Inacces, David Marín; el president de l'AEGP i administrador de C.P. Aluart S. L., Paulí Aluart; el responsable del grup de Negocis de la Cambra al Maresme, Ramón Álvarez, i el CEO d'Arpe i president de Pimec Maresme-Barcelonès Nord, Joan Pera.