La Cambra de Barcelona es reuneix amb empresaris de l'Hospitalet (Barcelona) per buscar aliances

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, s'ha reunit aquest dimecres amb empresaris de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb l'objectiu de buscar noves aliances amb el teixit local i "consolidar una relació de col·laboració estable i estratègica per a la ciutat".
En aquest sentit, la Cambra ha afirmat que vol reforçar la seva col·laboració amb les autoritats locals i implicar-les de manera activa en accions rellevants de la corporació, com el Dia de la Cambra, informa en un comunicat.
La reunió ha comptat amb la participació de la presidenta de la Cambra a l'Hospitalet, Elisabet Parés; el responsable de la xarxa territorial, Joan Nogués, i representants del Consell de l'Hospitalet, a més del president del Gremi d'Hotelers de la ciutat, Josep Maria Huguet.