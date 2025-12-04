La Cambra de Barcelona reivindica el valor de l'ofici i el comerç local en una campanya

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha impulsat una iniciativa que té l'objectiu de reivindicar el valor de l'ofici i el comerç local en una campanya, informa en un comunicat aquest dijous.
Amb el lema 'El comerç és molt més que comerç', la iniciativa reconeix la figura del comerciant que "amb tradició, dedicació i passió contribueix a dinamitzar cada ciutat".
La iniciativa dona visibilitat a comerciants de les poblacions de Barcelona, Badalona, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Granollers, Vic i Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
L'objectiu és mostrar la rellevància social i cultural d'un sector "cabdal i estratègic per al país", i assenyala que els establiments són, textualment, un espai de relació, de confiança i de cohesió comunitària.
Es tracta d'un relat fotogràfic que mostra "set maneres d'entendre l'ofici" basades en la proximitat, la qualitat, el tracte humà, el traspàs de coneixements entre generacions i l'arrelament al territori.