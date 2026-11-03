La Cambra de Barcelona rebutja un hipotètic tall prolongat de l'alta velocitat Barcelona-Madrid

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha rebutjat un tall prolongat de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid d'entre 12 i 24 mesos per dur a terme obres de millora, una hipòtesi que ha posat sobre la taula el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
En un comunicat aquest dimarts, la corporació reclama que es preservi el dret a la mobilitat dels usuaris i que l'absència d'una alternativa factible "fa indispensable planificar amb compte les actuacions" que s'hagin de dur a terme.
La Cambra ha subratllat que les companyies aèries no podrien cobrir la demanda actual d'aquest corredor malgrat l'impuls que van donar al pont aeri després de l'accident d'Adamuz (Còrdova).
Ha dit que un tall prolongat de la línia hauria de considerar els 14,4 milions de viatges anuals que es fan al corredor, dels quals 9 milions tenen origen o destinació a les dues ciutats, la qual cosa suposaria 70 vols per sentit i dia per fer front a la demanda.
"L'alternativa per via aèria, per tant, no ofereix prou capacitat, especialment a curt termini", ha dit la corporació, que ha afegit que seria inviable tant per la inversió en recursos i avions com per altres qüestions relacionades amb el transport aeri.