BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha proposat redefinir el model educatiu català per millorar els resultats dels alumnes i del conjunt del sistema, informa en un comunicat aquest dimecres.
La corporació ha valorat positivament que s'hagi obert el debat per redefinir aquest model i que es vulgui "assolir acords estables i revertir la crisi de resultats acadèmics".
Ha afirmat que "el debat sobre l'educació no només afecta els alumnes, els docents i les famílies" i que els resultats de l'educació determinen les possibilitats presents i futures de progrés econòmic i social d'un país.
"El debat, doncs, no ha de posar el focus ni en l'augment de recursos per si mateix ni en la millora de les condicions del personal dels centres educatius", ha dit la Cambra, ja que ha afegit que aquests assumptes tenen altres instàncies on dirimir-se.
La corporació ha afegit que cal el retorn de les proves al final de cada etapa a tots els centres educatius per poder comparar els seus propis resultats amb els del conjunt dels centres.