La Cambra de Barcelona promou la presència femenina en el sector industrial a Osona (Barcelona)

XEVI VILAREGUT-CAMBRA D'OSONA
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona a Osona (Barcelona) impulsa la presència femenina en els àmbits d'enginyeria i professions tècnic-industrials a través d'una exposició sobre el llegat de les dones empresarials del sector industrial català.
En concret, l'entitat ha col·laborat amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, a través de la Comissió d'Economia Industrial, per organitzar una exposició itinerant que passarà per una vintena de centres educatius de la comarca, explica aquest dijous en un comunicat.
Aquesta exposició, amb el títol 'Dones empresàries industrials catalanes' ja es pot visitar a Vic (Barcelona), a la seu territorial de la Cambra a la comarca, i recorrerà una sèrie d'instituts de secundària, batxillerat i formació professional, a més de la Universitat de Vic.
Durant la inauguració, el president de la Cambra a Osona, Josep Pujadas, ha reivindicat el "missatge inspirador per a les noves generacions que transmet aquesta exposició", com també el paper central de la indústria, una activitat històricament lligada a Osona, ha explicat.
A més, i dins el projecte 'La indústria s'obre a l'escola amb perspectiva de gènere' de la Generalitat, les visites podran incloure una sessió didàctica impartida per la corporació territorial al voltant de les empreses, i que comptarà amb la participació d'empresaris reals vinculats a la Cambra de Comerç, per fomentar l'emprenedoria entre els joves.