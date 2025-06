La Cambra de Barcelona premia un projecte del Col·legi Cultural de Badalona per fomentar l'esport

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona al Barcelonès Nord ha premiat un projecte del Col·legi Cultural de Badalona (Barcelona) com el millor treball final de formació professional (FP), dins els Premis Futur Cambra, per oferir "la tecnologia per fomentar els hàbits i valors que ofereix l'esport".

El treball premiat, GymBlob, proposa una aplicació mòbil per motivar en la rutina esportiva, acompanyant l'entrenament i ajudant a continuar entrenant i assolir els objectius, segons ha informat aquest dimecres l'ens cameral en un comunicat.

Els premis, que tenen com a finalitat promocionar i divulgar l'FP entre els joves, també han reconegut dos projectes finals d'alumnes de l'Institut La Pineda de Badalona i un altre més del Col·legi Cultural de Badalona.