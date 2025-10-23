La Cambra de Barcelona organitza una jornada per al foment de la factura electrònica

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental ha organitzat una jornada dedicada a la implantació de la factura electrònica entre empreses i autònoms, una eina que considera "clau" per a la transformació digital en l'àmbit empresarial, informa en un comunicat aquest dijous.
La cita se celebrarà al centre de serveis empresarials Can Muntanyola, a Granollers (Barcelona), el pròxim 28 d'octubre i abordarà aspectes rellevants d'aquest sistema, dissenyat per substituir les factures tradicionals en paper per un format digital "que garanteix l'eficiència, la seguretat i el compliment normatiu".
Conduïda per l'economista de Lladó Grup Consultor, David Campos, la sessió repassarà la normativa aprovada fins ara, els terminis d'implantació i les obligacions tributàries i plataformes d'intercanvi de factures electròniques, a més dels requisits tècnics i legals per adoptar la factura digital.
En la mateixa línia, la Cambra de Barcelona ha impulsat un cicle de tallers pràctics per informar les empreses sobre la factura electrònica obligatòria i el reglament de facturació per a empreses i autònoms i respondre als seus dubtes.
Els tallers es desenvoluparan des del 23 d'octubre fins al 18 de desembre del 2025 i estaran dirigits per perfils com responsables d'administració, directors financers, comptables, membres de departaments de facturació o programadors de programari de facturació i assessors.