La Cambra de Barcelona organitza una jornada per ajudar els comerços a integrar la IA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha organitzat una jornada el pròxim 17 de març per ajudar els comerços a integrar la intel·ligència artificial (IA) en els seus negocis, informa en un comunicat aquest dimarts.
La jornada es farà al Punt Retail de Granollers (Barcelona), una iniciativa de la Cambra de Barcelona que té l'objectiu d'enfortir el comerç local.
La sessió mostrarà "de manera clara i pràctica" les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia al comerç i el turisme, amb exemples reals i eines per al dia a dia dels negocis.
A més, ensenyarà a integrar la IA per "prendre decisions més informades, optimitzar recursos i reforçar la proposta de valor" davant els consumidors.
La Cambra ha assenyalat que la IA "s'ha convertit en una eina clau" per al comerç local, ja que ajuda a conèixer millor els clients, optimitzar processos i adaptar-se als nous hàbits de consum.