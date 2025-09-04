La Cambra de Barcelona obrirà al públic La Llotja de Mar durant la Diada

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona obrirà al públic la seva seu corporativa, La Llotja de Mar, el proper 11 de setembre, durant la Diada Nacional de Catalunya, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
La jornada de portes obertes es desenvoluparà en format de visites guiades, de 10 a 15 hores, i els assistents hauran d'inscriure's prèviament a la pàgina web de l'ens cameral.
Amb aquesta iniciativa, la Cambra vol posar en valor, en el marc de la Diada, els "nexes entre els mons de l'empresa i la cultura", així com donar a conèixer el valor patrimonial, cultural i arquitectònic de l'edifici.