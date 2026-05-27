La Cambra de Barcelona nomena l'estudiant Samuel Torrellas 'ambaixador de l'any' de la xarxa Som FP

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha reconegut l'estudiant Samuel Torrellas, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), com a 'ambaixador de l'any' de la xarxa Som FP, en reconeixement al seu compromís i implicació en la promoció de la formació professional (FP), informa en un comunicat aquest dimecres.
El reconeixement --en col·laboració amb CaixaBank Dualiza i el cofinançament del Fons Social Europeu-- s'emmarca en el programa Som FP, que té l'objectiu de crear una xarxa d'estudiants i exestudiants d'FP que contribueixin a donar visibilitat a aquesta opció formativa.
El jurat ha destacat la implicació de Torrellas en les activitats impulsades per Som FP, tant en esdeveniments presencials com en accions en línia.
Torrellas està estudiant un grau superior de Transport i Logística i participarà en la final estatal del Premi Ambaixador de l'Any 2025, que se celebrarà a la tardor a la Cambra d'Espanya.
Actualment, la xarxa de Som FP compta amb 1.000 ambaixadors, que dediquen part del seu temps a informar i promoure l'FP entre altres estudiants.