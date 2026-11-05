La Cambra de Barcelona al Maresme presenta eines per reduir les emissions de les empreses

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Maresme ha celebrat una jornada per presentar a les empreses les principals eines i estratègies per calcular, gestionar i reduir les seves emissions contaminants, informa en un comunicat aquest dijous.
La trobada ha mostrat que la descarbonització "s'ha convertit en un repte cada vegada més present en la gestió empresarial" i en una oportunitat per millorar processos, reforçar la competitivitat i anticipar-se a noves exigències del mercat.
El director de la Cambra al Maresme, Ricard Vallespí, ha explicat que la petjada de carboni "no tan sols és un repte de sostenibilitat, sinó també una oportunitat" perquè les empreses siguin més competitives.
La responsable de Sostenibilitat de la Cambra, Adriana Murtra, ha destacat la importància d'integrar la sostenibilitat en l'estratègia empresarial com una eina per millorar la competitivitat.
Ha posat en valor els programes d'acompanyament que ofereix la Cambra, amb "solucions pràctiques i adaptades a les necessitats i dimensions de cada organització".