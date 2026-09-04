La Cambra de Barcelona al Maresme impulsa el reforç de la connexió amb la capital catalana

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme ha presentat als ajuntaments de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac (Barcelona) una proposta per elaborar una diagnosi de mobilitat conjunta entre els tres municipis amb l'objectiu de reforçar la connexió amb la capital catalana, ha informat l'entitat en un comunicat aquest divendres.
La iniciativa, que sorgeix de les necessitats manifestades pels tres consistoris a la Cambra en diverses reunions institucionals, permetrà quantificar les necessitats de mobilitat que té el territori i aportar dades objectives per defensar millores davant les administracions competents.
La Cambra recorda que, actualment, una part important dels desplaçaments dels veïns d'aquests municipis depèn de l'R1 de Rodalies, i assegura que aquesta elevada "dependència" limita les alternatives de transport i condiciona la competitivitat, l'activitat econòmica i l'atractiu de les tres localitats.
Per això, la diagnosi impulsada per la Cambra pretén esdevenir una eina per dimensionar aquesta problemàtica i aportar arguments sòlids que permetin reforçar les demandes del territori davant l'administració amb competències en infraestructura.
En la trobada, l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval; l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Àlex Neira, i l'alcaldessa de Caldes d'Estrac, Elisabeth Segura, han fet una valoració positiva de la proposta i han coincidit en la importància de fer una anàlisi compartida, que permetrà donar més força a les seves reivindicacions.