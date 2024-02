La Cambra de Barcelona manté en l'1,8% el creixement del PIB català per al 2024

Santacreu defensa la directiva europea que preveu una imposició mínima del 15% a les grans empreses

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç de Barcelona ha mantingut en l'1,8% la previsió de creixement del PIB català per al 2024 perquè ha detectat un "balanç equilibrat dels riscos" per a aquest any.

És la principal conclusió de l''Informe trimestral de conjuntura catalana i perspectives', anunciat aquest dijous en una roda de premsa pel president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures, Joan Ramon Rovira.

Les conseqüències negatives de la situació geopolítica --sobretot a l'Orient Mitjà-- i de la persistència de la sequera a Catalunya estaran equilibrades per la "moderació més intensa del previst de la inflació en els últims mesos".

L'informe preveu que l'activitat vagi de "menys a més" durant aquest any, amb una acceleració del ritme de creixement després dels sis primers mesos i un manteniment del procés desinflacionista.

En aquest context, es preveu una inversió pública superior --amb el suport dels fons Next Generation--, un creixement del consum de les llars i un augment de l'ocupació.

A més a més, la Cambra de Barcelona ha revisat a la baixa la previsió de la inflació anual de Catalunya per al 2024, del 3,9% al 3,1%, a causa d'una moderació de la inflació subjacent.

FONS NEXT GENERATION

Segons l'informe, els increments trimestrals de la inversió productiva a Catalunya en els últims dos anys són inferiors al volum de fons Next Generation que s'han mobilitzat al territori.

La Cambra ha raonat que la diferència entre la inversió i l'execució es deu a una "elevada complexitat burocràtica i els diferents nivells administratius que intervenen en l'execució".

Santacreu ha valorat que els fons no s'estan executant com els agradaria i Rovira ha analitzat que aquest 2024 serà "l'any en què es vegi l'impacte" dels Next Generation.

ANÀLISI 2023

El PIB a Catalunya s'ha mantingut "més dinàmic" del previst el 2023, i, per això, la corporació ha apujat una dècima la previsió de creixement per al 2023, fins al 2,4%.

Això es deu a una "intensa moderació de la inflació, la forta recuperació del turisme estranger i l'augment de l'ocupació".

IMPOST DE SOCIETATS

Santacreu ha defensat la directiva europea relativa a la garantia d'un nivell mínim global d'imposició del 15% en l'impost de societats per als grups d'empreses multinacionals i els grups nacionals de gran magnitud, perquè ha assegurat que és una norma que vol "posar fi a la competència fiscal entre països".

Ha criticat que el Govern central "va tard" en l'aplicació de la directiva a Espanya, ha analitzat que no afectarà negativament les grans empreses espanyoles perquè ja paguen una quantitat superior i ha dit que la Cambra de Barcelona calcula que la normativa donaria 475 milions d'euros a Catalunya.