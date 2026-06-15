La Cambra insta a reforçar les rutes aèries intercontinentals amb Barcelona

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha instat a reforçar les rutes aèries intercontinentals directes amb la ciutat, després del diagnòstic de l'estudi 'Barcelona en el mapa global: connectivitat aèria, turisme i competitivitat de ciutat', que recull que 5,3 milions de passatgers intercontinentals amb origen o destinació Barcelona viatgen fent escala.
Ho han explicat en una roda de premsa aquest dilluns el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, i el director de Gestió i Promoció Aeroportuària, Jaume Adrover, per presentar l'estudi.
Santacreu ha explicat que el turisme està directament relacionat amb la connectivitat, però que aquesta és molt més: "La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té potencial de millora".