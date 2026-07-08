La Cambra de Barcelona incorpora Occident com a nou soci institucional

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha incorporat Occident com a nou soci institucional, amb l'objectiu d'acostar la corporació al teixit empresarial i institucional i amb la voluntat de teixir una xarxa de socis representatius dels diferents sectors.
Així, totes dues organitzacions uneixen forces per "impulsar serveis i solucions per enfortir el teixit empresarial català i fer-lo més competitiu", informa la Cambra en un comunicat aquest dimecres.
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el conseller delegat d'Occident, Hugo Serra, han signat l'acord en una trobada a les oficines centrals de la Cambra.
La reunió també ha comptat amb la participació del director gerent de la Cambra, Roger Guasch, i el conseller d'Estratègia Institucional i Corporativa de la Cambra, Enric Jové.
Actualment, són socis institucionals de la Cambra: Banc Sabadell, Caixa Enginyers, el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colonial, Damm, Grant Thornton, Ibercaja, Indra , Wolters Kluwer, Fundación Ibercaja, Fira de Barcelona, Veolia i Occident.