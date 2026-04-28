Publicat 28/04/2026 13:30

La Cambra de Barcelona inaugura la seva nova seu al Garraf

Inauguració de la seu
CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona al Garraf ha inaugurat la seva nova seu, situada a l'edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimarts.

La corporació ha explicat que la nova ubicació "permetrà disposar d'uns espais més amplis i moderns" que han estat pensats per millorar l'atenció i els serveis que ofereix.

La seu compta amb una sala de formació i presentacions, amb la finalitat d'ampliar l'oferta d'activitats formatives, jornades i trobades empresarials.

