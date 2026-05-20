La Cambra de Barcelona impulsa sinergies entre 50 empreses de la construcció al Vallès Oriental

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha organitzat una trobada amb prop de 50 empreses i professionals de la construcció, l'àmbit immobiliari i altres serveis tècnics i complementaris del sector com l'arquitectura o les instal·lacions, amb l'objectiu de crear sinergies entre ells, detectar oportunitats i generar connexions, informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
La trobada s'ha celebrat a Sant Celoni (Barcelona), dins el programa de 'networking' empresarial de la Xarxa de Negocis Cambra, una iniciativa de la Cambra de Barcelona per impulsar comunitats empresarials a diferents punts del territori i promoure reunions i activitats.
La sessió va incloure una roda de presentacions i una dinàmica de treball en grups reduïts, amb l'objectiu d'aprofundir en les necessitats, projectes i possibles col·laboracions de cadascuna.