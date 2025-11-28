La Cambra de Barcelona impulsa una missió empresarial a Mèxic

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el suport de la Cambra d'Espanya a Mèxic i la Cámara de Guadalajara (Mèxic), ha impulsat una missió empresarial al país, informa en un comunicat aquest divendres.
La missió s'emmarca en el programa Barcelona Business Bridge, durarà fins al 5 de desembre i permetrà "establir aliances amb la realitat empresarial de Guadalajara i Ciutat de Mèxic".
La representació de la Cambra estarà encapçalada pel seu president, Josep Santacreu, i el viatge coincideix amb la participació de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara .
L'objectiu de la missió és establir vincles comercials i institucionals amb Mèxic, i s'establiran contactes i reunions amb agents locals.
També farà reunions amb institucions econòmiques mexicanes de referència, com la Cámara de Guadalajara, la Cambra de Comerç Espanyola a Mèxic i la Cámara de Ciudad de México.