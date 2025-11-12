La Cambra de Barcelona impulsa l'espai de promoció de talent del comerç Punt Retail

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Vallès Oriental ha impulsat Punt Retail, un espai que "vol ser un punt de referència" per impulsar el talent i la professionalització del sector comercial, informa aquest dimecres.
El projecte, que compta amb la col·laboració de la Generalitat i l'Ajuntament de Granollers (Barcelona), se centra en els comerços i negocis de restauració i serveis que són a peu de carrer.
Està previst que es faci un projecte pilot a Granollers, amb la instal·lació d'un punt d'atenció a Can Muntanyola i un programa de formació de 240 hores especialitzat en el comerç i l'atenció al client.
Els participants adquiriran competències clau per desenvolupar-se amb seguretat i eficàcia en l'àmbit comercial, i es dirigeix tant a professionals del sector com a persones que hi vulguin entrar.
A més, el 2026 està previst que s'iniciï el primer programa de Formació Professional Ocupacional (FPO) d'activitats de venda, en el qual participaran empreses del sector.