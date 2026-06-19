La Cambra de Barcelona impulsa les empreses i la col·laboració al Maresme (Barcelona)

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Maresme (Barcelona) ha mantingut una reunió institucional amb l'Ajuntament del Masnou per reforçar la connexió amb el territori, consolidar espais de treball amb les administracions locals i impulsar projectes a la comarca, informa aquest divendres l'entitat cameral en un comunicat.
A la reunió hi han acudit, entre d'altres, l'alcalde del municipi, Jaume Oliveras, la primera tinenta d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Maria Llarás; el president de l'entitat, David Antón, i el seu director, Ricard Vallespí, i s'emmarca en una sèrie de reunions que la cambra preveu tenir amb tots els municipis del Maresme per identificar necessitats del territori.
En la trobada, l'entitat ha presentat el seu projecte d'activació i dinamització per a la comarca, en el que ha plantejat com qüestions estratègiques la millora de la mobilitat i l'agilitació de les llicències d'activitat.