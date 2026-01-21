La Cambra de Barcelona impulsa les comunitats energètiques entre les empreses de l'Anoia (Barcelona)

CÁMARA DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona a l'Anoia (Barcelona) impulsarà les comunitats energètiques en el teixit empresarial de la zona per presentar els avantatges d'aquest model i facilitar la incorporació de nous participants, ha explicat l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
Per fer-ho, la cambra ha organitzat, amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada, una trobada dirigida a les empreses de la comarca el pròxim 30 de gener, en la qual "s'acostaran als participants els principis de funcionament d'una comunitat energètica, els avantatges econòmics i mediambientals que ofereix i experiències reals d'èxit".
L'esdeveniment comptarà amb les intervencions de l'impulsor de la comunitat econòmica local, David Rubio; el president i responsable d'estratègia de la consultora energètica Femmes Energia, Víctor Costa, i el membre de la comunitat energètica La Santguimenca Jordi Farrés.