La Cambra de Barcelona impulsa la incorporació de pimes a l'FP

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona i la Cambra d'Espanya han creat el programa 'Recolzament al Tutor/a de Pime' amb el qual preveuen impulsar la incorporació de pimes a la formació professional (FP), informa aquest dimarts en un comunicat.
El programa compta amb la col·laboració de la Fundació CaixaBank Dualiza i la Fundació Bertelsmann, i està cofinançat pel Fons Social Europeu+.
El programa s'està desenvolupant a la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), i ofereix una tutoria mancomunada, professionals per acompanyar el tutor en les tasques de prospecció, coordinació amb el centre educatiu o suport en la planificació de l'aprenentatge, entre d'altres.
El president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet, ha explicat que facilitar la transició perquè les pimes assumeixin un paper formatiu actiu en l'FP és "clau" per a l'èxit del model dual.
A més de la Cambra de Barcelona, hi participen les d'Alacant, Gijón, Sevilla, València, Valladolid i Saragossa, i s'incorporen aquest any les de Girona, Sabadell (Barcelona), Sant Feliu de Guíxols (Girona), Terrassa (Barcelona), Alcoi (Alacant), Castelló, Oriola (Alacant), Càceres, Mallorca, Múrcia i Navarra.