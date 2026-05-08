La Cambra de Barcelona impulsa "la competitivitat de les empreses" al Maresme

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona va presentar dijous el seu nou projecte territorial a la comarca del Maresme, una "iniciativa per potenciar el paper de la corporació al territori i impulsar la competitivitat de les empreses".
El projecte es va presentar en un acte amb el lema 'Ens activem al Maresme!' al TecnoCampus de Mataró en què van participar el president de la Cambra, Josep Santacreu; el director gerent, Roger Guasch; el president de la Cambra al Maresme, David Anton, l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès i empresaris, entitats, associacions i patronals, informa la Cambra en un comunicat aquest divendres.
La iniciativa contempla nous espais de connexió i la promoció d'aliances amb l'administració pública i les entitats locals, a més del posicionament del Maresme "com un actiu clau de país".
La Cambra de Barcelona vol impulsar "una nova manera de relacionar-se amb el territori, amb una mirada local que situï l'empresa i les oportunitats empresarials al centre".
"REIVINDICAR EL VALOR DEL TERRITORI"
Santacreu ha celebrat que, amb el nou projecte, "la Cambra fa un pas endavant al territori amb una nova manera d'entendre el seu paper, més propera, més útil i més connectada amb l'empresa i amb les administracions".
"La Cambra vol ser un actor amb veu i identitat pròpia, capaç de connectar empreses, promoure aliances i reivindicar el valor del territori", i ha explicat que la iniciativa es desplegarà progressivament en altres territoris en els pròxims mesos.
L'estratègia s'expandirà a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès Nord, el Berguedà, el Garraf, l'Hospitalet de Llobregat, Osona i el Vallès Oriental.