La Cambra de Barcelona impulsa 125 accions formatives a través del programa Talent Jove

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha impulsat 125 accions formatives, sis fires d'ocupació i 80 mobilitats laborals a Alemanya, i ha donat suport a trenta empreses en la contractació de joves a través del programa Talent Jove, informa en un comunicat aquest divendres.
El programa és una iniciativa impulsada per la corporació i la Cambra de Comerç d'Espanya, en col·laboració amb el Ministeri de Treball i Economia Social, i que està cofinançat pel Fons Social Europeu Plus.
Aquest divendres ha organitzat una trobada amb representants institucionals, empreses i joves per analitzar l'impacte del programa i reforçar les aliances.
La iniciativa té l'objectiu de reforçar l'ocupabilitat dels joves de 16 a 29 anys mitjançant actuacions que combinen formació especialitzada, orientació professional, suport a la contractació i la creació d'espais de trobada entre joves i empreses.
El director de territori de la Cambra de Barcelona, Xavier Ricart, ha assenyalat que el compromís és "escoltar el territori i posar els joves al centre".