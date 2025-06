La Cambra de Barcelona i Granollers (Barcelona) impulsen la segona edició de GiraFeina

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers (Barcelona) han impulsat la segona edició de la fira d'ocupació GiraFeina, que comptarà amb la participació de 46 empreses del Vallès Oriental i més de 450 ofertes de feina, informa l'entitat cameral en un comunicat aquest dimecres.

L'acte, que se celebrarà dimecres vinent 18 de juny a l'espai Roca Umbert de Granollers i amb el lema 'Un dia per trobar feina', permetrà novament que les persones del territori que cerquen feina puguin presentar les seves candidatures directament a les empreses participants.

El recinte firal oferirà tres espais: un amb les 34 empreses amb les quals els participants es podran entrevistar, un altre amb 12 empreses de treball temporal i selecció de personal, i un últim per oferir informació sobre recursos formatius disponibles i orientació laboral.

Durant la roda de premsa de presentació, que ha tingut lloc a la Cambra de Barcelona al Vallès Oriental, el president de l'entitat, Pep Garcia, ha assegurat que gràcies a aquestes iniciatives "s'han dut a terme milers d'entrevistes de feina per retenir talent i connectar professionals amb empreses locals".

Per la seva banda, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha subratllat que un dels reptes és "generar oportunitats laborals a la ciutat i retenir talent", raó per la qual considera que la fira permetrà un espai de trobada i de relació per, textualment, acostar-se als joves, desocupats i professionals de la localitat.