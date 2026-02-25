La Cambra de Barcelona forma empreses del Maresme per obtenir ajuts d'innovació industrial

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha celebrat al Maresme una jornada orientada a donar a conèixer les principals eines de finançament públic disponibles per a projectes d'innovació, sostenibilitat i inversió industrial.
Segons ha informat en un comunicat aquest dimecres, la sessió ha comptat amb la participació de 15 empreses, que han descobert alguns dels incentius aplicables durant tot l'any i de les convocatòries d'ajuts actualment oberts o pendents d'obrir.
Aquest ajuts es concentren especialment en àmbits com la inversió industrial, el medi ambient i reciclatge, i els projectes de R+D+I.
Durant la jornada, s'ha destacat la importància d'analitzar l'encaix de cada projecte amb els diferents programes públics i d'acompanyar les empreses en la preparació de l'expedient perquè l'administració "el pugui valorar correctament".
El repte, especialment enfocat en les pimes, és aconseguir els mínims d'inversió de les convocatòries per poder accedir al finançament.