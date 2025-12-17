La Cambra de Barcelona dona suport a la futura central reversible a l'embassament de la Baells

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha mostrat el seu suport a la futura central reversible a l'embassament de la Baells, al Berguedà (Barcelona), i "confia que generi un retorn just i beneficis per a la comarca, en un comunicat aquest dimecres.
El projecte està promogut per Verbund i Capital Energy, preveu una inversió de 400 milions d'euros i donar feina a 500 persones de manera directa i 1.200 de manera indirecta durant la construcció, i a 30 més quan estigui en funcionament.
La corporació ha assenyalat la necessitat d'impulsar accions que fomentin la sobirania energètica i la sostenibilitat i ha destacat l'"impacte positiu" que tindrà sobre el teixit empresarial de la zona.
Preveu que la central posicioni la comarca com un "referent en energies renovables" i que actuï com un motor de tracció per a altres sectors.
La Cambra s'ha compromès a fer un seguiment actiu del projecte, que preveu començar la construcció el 2028 per "garantir que les empreses del territori puguin aprofitar al màxim les sinergies derivades".