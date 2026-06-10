La Cambra de Barcelona destaca la mobilitat i les llicències com les prioritats al Maresme (Barcelona)

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme (Barcelona) ha destacat la millora de la mobilitat i l'agilitació dels terminis de les llicències d'activitat com dos àmbits prioritaris d'actuació a la comarca, informa aquest dimecres en un comunicat.
Ho ha expressat en una reunió entre el president de l'entitat, David Anton, amb l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Àlex Neira, i la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Annabel Martínez, una trobada que l'entitat té l'objectiu de reproduir amb totes les alcaldies de la comarca.
Aquesta trobada també ha servit per presentar les principals línies de treball que la cambra està impulsant al Maresme, i compartir els projectes que s'estan desenvolupant actualment, com fires d'ocupació, programes de col·laboració amb les administracions públiques o projectes vinculats a la sostenibilitat o dinamització comercial.