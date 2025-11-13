La Cambra de Barcelona destaca el dinamisme econòmic del Maresme (Barcelona) el 2024

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha destacat el dinamisme econòmic de la comarca del Maresme (Barcelona), "marcat per l'estabilitat empresarial i la demanda turística", en un comunicat aquest dijous.
Són dades de l'Informe Econòmic Local de la Província de Barcelona, elaborat per la Cambra de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que fa balanç de l'evolució econòmica de la província i les seves 13 comarques.
La corporació explica que la població amb feina de la comarca va augmentar un 1,8% interanual i els llocs de treball, un 1%, mentre que l'atur es va reduir en un 2,4%.
L'informe assenyala que el 2024 es va registrar un augment de l'ocupació del 2,2% a Barcelona, una dècima per sota del creixement de Catalunya i tres per sota del que hi va haver a la província el 2023, i ha apuntat als subsectors de les TIC, les activitats postals, el comerç a l'engròs, l'emmagatzematge i els serveis de menjar i beguda com els que més creixen.
Respecte al mercat de treball, els sectors de població que més creixen són els dedicats a la construcció (2,5%), estrangers (4%) i més grans de 55 anys (4,4%): en aquest últim cas, les dues institucions també alerten d'un possible efecte de la IA, ja que l'auge d'aquesta tecnologia afecta les feines que requereixen menys experiència, però no els considerats 'sènior'.