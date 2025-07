La Cambra de Barcelona demana que l'Estat acceleri l'ampliació de la capacitat de l'AP-7

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona ha demanat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible accelerar la tramitació de projectes i inversions per ampliar la capacitat de l'AP-7, en un comunicat aquest dijous.

La corporació ha recordat que el 2022 es van anunciar inversions per valor de 1.050 milions d'euros per millorar la capacitat i funcionalitat de la via, i ha assenyalat que dur-les a terme "és necessari per solucionar els problemes" d'aquesta infraestructura.

Ha explicat que la creixent demanda de mobilitat "xoca amb una oferta limitada a nivell de xarxa de Rodalies", a més de transport interurbà de viatgers i transport ferroviari de mercaderies, en què s'afegeix l'absència de vies de gran capacitat que puguin ser una alternativa.

"Les incidències a l'AP-7 poden trigar hores a resoldre's i la lentitud en aquesta resolució, a la qual hi contribueix la insuficiència de recursos quan cal retirar vehicles pesants accidentats, acaba formant retencions quilomètriques", ha afegit l'ens.

La Cambra també ha reclamat al Servei Català de Trànsit que mentre no es duguin a terme les inversions, acceleri la licitació d'un servei de grues que cobreixi tots els tipus de vehicles a tota la via.