La Cambra de Barcelona demana harmonitzar l'IVA de l'art per garantir la viabilitat del sector

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha reclamat harmonitzar l'IVA de l'art per garantir la viabilitat de les galeries i del sector creatiu, en un comunicat aquest dijous.
El sector ha protagonitzat una protesta per demanar la reducció de l'IVA del 21% que s'aplica actualment a la venda d'art, "per acabar amb una situació de competència perjudicial", que segons la corporació, pot comportar, textualment, el buidatge del teixit empresarial cultural i minar el teixit creatiu.
La Cambra ha recordat que, del 2 al 7 de febrer, 200 galeries d'art de tot Espanya van tancar temporalment i que el sector suspendrà durant tres mesos qualsevol col·laboració gratuïta amb institucions públiques.
Ha assenyalat que l'IVA de l'art és superior al d'altres activitats culturals, com el cinema, el teatre o els llibres, que tenen tipus reduïts.
"Aquest diferencial fiscal situa el sector de l'art visual en una posició de desavantatge i castiga especialment l'artista", ha assenyalat l'ens.