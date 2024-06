La Cambra de Barcelona crea una comissió d'habitatge per assessorar les administracions

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El ple de la Cambra de Barcelona ha aprovat la creació d'una comissió sobre habitatge per "ajudar l'administració a prendre decisions més pragmàtiques" en aquesta qüestió, informa en un comunicat d'aquest dimarts.

L'ens cameral ha defensat que les polítiques d'habitatge haurien de ser una prioritat en la nova legislatura a Catalunya, per la situació de "greu complexitat i amb una important afectació econòmic-social" que a parer seu afronta el sector immobiliari.

Per abordar-la, ha apostat per millorar l'accessibilitat al lloguer, augmentar la despesa social en habitatge, facilitar la inversió per augmentar l'oferta a les àrees més tensionades, impulsar la rehabilitació d'edificis, incrementar les inversions en infraestructures i millorar la connectivitat amb el transport públic.

La nova comissió tindrà 17 membres, professionals i empresaris "amb gran experiència i coneixements" sobre el funcionament del mercat immobiliari, i estarà presidida pel vicepresident del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, Vicenç Hernández.

També comptarà amb la CEO de Savills, Anna Gener; el conseller executiu de Pere Quart Toni Fitó; l'exsecretari d'Habitatge de la Generalitat Carles Sala; la coordinadora de l'àrea d'urbanisme i transformació de l'Ajuntament de Badalona (Barcelona), Joana Crespo, i l'economista en cap de CaixaBank Research Judit Montoriol.