Cambra de Barcelona crea un cicle de trobades per a les empreses del Vallès Oriental (Barcelona)

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Barcelona ha impulsat el projecte 'Dinars Cambra al Vallès Oriental', un cicle de trobades "estable" per al teixit empresarial del territori i que té l'objectiu de fomentar la relació directa amb les empreses, generar espais de diàleg i compartir coneixement, explica aquest dimecres l'entitat cameral en un comunicat.
En la primera edició, la trobada ha comptat amb la presència del president de la Cambra, Josep Santacreu, que ha compartit amb els assistents el paper clau que pot jugar l'entitat com una "generadora de connexió, aliances i coneixement" al servei de les empreses.
En la mateixa línia, el president de la Cambra del Vallès Oriental, Pep Garcia, ha destacat el valor d'aquest format com una eina per enfortir les relacions amb les empreses i generar espais de confiança i intercanvi, i ha reivindicat la voluntat de donar continuïtat al projecte.