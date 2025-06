La Cambra de Barcelona celebra ampliar l'Aeroport i demana connexions de tren "potents"

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Barcelona, Miquel Martí, ha valorat "molt positivament" el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona acordat per la Generalitat, el Govern central i Aena, el qual considera un primer pas per a una transformació global d'aquesta infraestructura.

El també vicepresident tercer de la Cambra ha demanat "unes connexions ferroviàries potents, com qualsevol aeroport europeu de primer nivell", no només per connectar-lo amb Barcelona ciutat, sinó amb els altres aeroports catalans, durant una roda de premsa amb el president de Pimec Logística, Ignasi Sayol.

Martí ha destacat que la proposta és "un pas transcendental" per captar inversions estrangeres i talent.