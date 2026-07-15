La Cambra de Barcelona i Caldes d'Estrac (Barcelona) reforcen el desenvolupament econòmic del poble

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa de Caldes d'Estrac (Barcelona), Elisabeth Segura, i el president de la Cambra de Barcelona al Maresme, David Antón, s'han reunit per reforçar la col·laboració a favor del desenvolupament econòmic del municipi, informa la corporació en un comunicat aquest dimecres.
Durant la trobada s'han presentat les principals línies de treball de la Cambra per a l'actual legislatura, especialment la voluntat de mantenir una relació propera i permanent amb els ajuntaments del Maresme.
Entre els principals assumptes tractats hi ha la mobilitat com a factor clau per a la competitivitat i el desenvolupament econòmic de la comarca, i totes dues institucions han compartit inquietuds i han analitzat línies de col·laboració.
A més a més, s'ha parlat sobre els procediments administratius vinculats a les llicències d'activitat i la necessitat que la tramitació sigui més àgil i accessible.
La Cambra ha presentat els projectes i serveis que ofereix al desenvolupament econòmic i sostenible del territori, com la fira Girafeina o les iniciatives relacionades amb les comunitats energètiques.