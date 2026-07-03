La Cambra de Barcelona al Berguedà reconeix la trajectòria de Semen Cardona i RemcoBCN

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona al Berguedà ha reconegut Semen Cardona i RemcoBCN per la seva trajectòria empresarial, en el marc del Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona (Barcelona), informa la corporació en un comunicat aquest divendres.
La trobada, que va reunir unes 300 persones dimarts a la nit, va posar en valor el paper de l'empresa com a motor de progrés econòmic i compartir reflexions sobre els reptes econòmics.
La trobada va posar el focus en els joves de la comarca, que van participar en una taula rodona en la qual van compartir la seva visió sobre el futur del territori i el paper que tenen les empreses.
El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha destacat els joves com a "peça clau per a la competitivitat, la innovació i el relleu generacional" i el paper de l'empresa com a motor de progrés.
La presidenta de la Cambra al Berguedà, Mercè Sallés, ha afirmat que la comarca té "una base econòmica sòlida" amb un pes rellevant de la indústria, tot i que ha alertat de la necessitat de fer un salt qualitatiu per guanyar en competitivitat.