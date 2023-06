La Cambra de Barcelona avisa que el salari mitjà català està "estancat a nivells del 2004"

Mònica Roca creu que es posa en risc "la prosperitat econòmica i social" de Catalunya

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, ha avisat que el salari real mitjà de Catalunya el primer trimestre del 2023 està "estancat a nivells del 2004 malgrat un creixement de la productivitat" en aquest període.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa, acompanyada pel director del Gabinet d'Estudis de l'entitat de dret públic, Joan Ramon Rovira, per fer balanç de l'evolució dels indicadors de progrés i benestar (IPB).

Ha assenyalat que aquesta tendència "suposa un risc creixent per a la sostenibilitat del model de prosperitat econòmica i social de Catalunya".

Rovira ha assegurat que, per revertir-ho, una de les solucions són "grans consensos de polítiques de país sobre temes fonamentals com la innovació i l'educació".

ENERGIES RENOVABLES

Respecte a les energies renovables, Roca ha lamentat que el desplegament a Catalunya també s'ha estancat els últims 10 anys, ja que ha pujat un 2% del 2015 al 2022, i ha dit que "hi ha un vincle molt fort entre la generació d'energies renovables i la pobresa" del territori.

Rovira ha destacat que el percentatge de llars catalanes que no es poden permetre despeses bàsiques se situa "en el seu màxim històric" el 2022 (17,8%) malgrat les polítiques impulsades per les administracions per pal·liar els efectes de la pandèmia.

En aquesta línia, Roca ha assegurat que aquestes mesures van agreujar l'impacte econòmic de la pandèmia en la societat però "haurien d'haver estat més quirúrgiques i focalitzades als col·lectius més desfavorits".

PIB PER SOTA DE LA UE-5

Rovira ha apuntat que el producte interior brut (PIB) per càpita de Catalunya encara se situa el 2023 per sota del de la Unió Europea 5 (UE-5) --que integra Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica-- després de la pandèmia, i ha assegurat que aquest "lent creixement" es deu a aspectes com la inflació.

A través dels IPC, la Cambra també ha constatat que hi ha una convergència entre Catalunya i la UE-5 respecte a la baixa qualificació i l'atur juvenil, i Roca ha afirmat que una de les preocupacions de les empreses és "la falta de professional qualificat" al territori.