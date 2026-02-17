La Cambra de Barcelona aposta pel pagament per ús de les autopistes a Espanya

Demana el traspàs de tota la xarxa vial a la Generalitat
La Cambra de Barcelona ha optat per implementar un sistema de pagament per ús de la xarxa vial d'altes prestacions i les seves vies alternatives a Espanya, seguint les directives europees de 'qui fa servir paga' i 'qui contamina paga', en un comunicat aquest dimarts.
La corporació ha assenyalat que aquesta mesura ha de garantir "el correcte manteniment i millora de les carreteres" i que hauria de ser un model únic i equitatiu a tot Espanya.
Ha recordat que la fi dels peatges a les autopistes catalanes el 2021 "ha provocat un fort increment del trànsit" i que l'AP-7 opera al límit de la seva capacitat després de registrar un augment del 37% del trànsit de vehicles lleugers i del 55% del de vehicles pesants.
L'ens ha assenyalat que hi ha "un dèficit creixent d'inversió en conservació viària" i que, textualment, més de la meitat de les carreteres de l'Estat i de Catalunya presenten una deterioració greu o molt greu.
"Sense un model estable de finançament, la deterioració de la xarxa viària continuarà augmentant, amb impactes negatius sobre la competitivitat, la seguretat i la mobilitat de persones i mercaderies", ha alertat.
TRASPÀS
La Cambra ha subratllat que cal "planificar i executar el traspàs de totes les carreteres de titularitat de l'administració de l'Estat a Catalunya a la Generalitat" i ha posat d'exemple el País Basc.
"Això facilitaria una gestió integral de la xarxa des de tots els punts de vista, mantenint les inversions necessàries per a la millora de la xarxa viària sota la responsabilitat del Govern de l'Estat", ha afegit.
D'altra banda, ha assegurat que el pagament per ús hauria de ser per distància recorreguda i que la tarifa plana o vinyeta només hauria de ser una solució transitòria amb una caducitat definida.