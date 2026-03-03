La Cambra de Barcelona alerta de la falta de conductors en el transport de mercaderies per carretera

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha alertat aquest dimarts de la "greu mancança" de conductors professionals en el sector del transport de mercaderies per carretera, una problemàtica que amenaça la sostenibilitat del sector i representa un risc creixent per al conjunt de l'economia i la cadena de subministrament, en les seves paraules.
El transport de mercaderies per carretera és un "pilar essencial" del sistema productiu, que concentra prop del 80% de les mercaderies que es mouen anualment a Espanya i un 5% del PIB del país, per la qual cosa la corporació insta a dissenyar un pla per atreure nous professionals al sector, informa en un comunicat.
En l'última dècada, aquesta activitat ha crescut més d'un 40%, impulsada per la recuperació econòmica, l'expansió del comerç electrònic i les noves dinàmiques de consum i distribució.
Malgrat el futur increment del transport ferroviari de mercaderies, la demanda del camió "continuarà augmentant, especialment en els trajectes metropolitans de curta i mitja distància".
A escala europea, es preveu que el 2028 faltin prop de 745.000 professionals, mentre que a Espanya ja hi ha més de 30.000 vacants sense cobrir, una xifra que podria superar les 100.000 en pocs anys si no s'actua amb decisió.