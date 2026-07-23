La Cambra de Barcelona ajusta a l'alça la previsió de creixement del PIB català (2,5%) per al 2026

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona ha revisat a l'alça en 3 dècimes la previsió de creixement del PIB de Catalunya aquest any, fins al 2,5% (respecte al 2,2% estimat al maig), pel bon comportament de l'economia el primer trimestre, les bones previsions del turisme i el dinamisme de l'ocupació, sempre que la situació a l'Orient Mitjà sigui estable.
El cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, ha presentat aquest dijous en la roda de premsa l''Informe trimestral de conjuntura econòmica catalana'.
Ha explicat que l'impacte de la guerra a l'Iran el segon trimestre ha estat "menys virulent" de l'esperat per uns inventaris de petroli molt grans, entre altres coses.
"Actualment el nivell dels inventaris ha baixat molt, i la situació es continua complicant. Estem en un moment més fràgil del que havíem estat en els últims mesos", ha afegit.
Per això ha assegurat que, si el conflicte es complica, ja no hi haurà el nivell d'inventaris del segon trimestre i la situació serà pitjor a l'estimada.
L'informe, elaborat amb la col·laboració de l'AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, indica una desacceleració en les previsions del 2027 generalitzada en tots els sectors, amb un augment del PIB de l'1,8% (que s'ha revisat amb una dècima a l'alça respecte al maig).
També constata un augment de 3 dècimes en la previsió d'inflació, fins al 3,3%, per un "repunt de les tensions" a l'Orient Mitjà, i Rovira ha dit que es duplica el nombre d'empreses enquestades que preveuen augmentar els preus els pròxims trimestres.
SERVEIS NO TURÍSTICS I EXPORTACIONS
Rovira ha destacat el pes dels serveis no turístics en el conjunt d'exportacions, que segons les estimacions van representar el 10,5% el 2025 (respecte al 6,3% del 2019), i estan formats per sectors "avançats" i d'alt valor afegit, com serveis d'enginyeria, informàtica i arquitectura, entre d'altres.
"S'estan exportant serveis turístics arreu del món, a Europa i fora d'Europa", ha assegurat.
El consum dels estrangers (exportacions turístiques) representa el 14,7% el 2025 i l'exportació de béns el 74,8% del total.
TURISME
Les expectatives del sector turístic per a l'estiu són positives en un context geopolític que afavoreix el sector a Catalunya, per "les tensions en altres comprats competidors".
El sector de l'hostaleria (allotjaments i restaurants) ha anat elevant els preus des del 2022 i, segons l'informe, els empresaris apunten que aquesta tendència continuarà durant l'estiu.
Respecte a l'automoció, el saldo comercial ha passat de positiu a negatiu en els últims anys, ja que les importacions han augmentat més que les exportacions des del 2022.