La Cambra de Barcelona i Ágora Diplomática fan una trobada amb el president d'Albània

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona i Ágora Diplomática, en col·laboració amb l'ambaixada d'Albània a Espanya, han organitzat una trobada empresarial amb el primer ministre albanès, Edi Rama, informa la corporació en un comunicat aquest divendres.
La trobada s'ha plantejat amb l'objectiu de ser un "espai de connexió" entre diplomàcia, institucions i teixit empresarial, i ha permès afavorir el diàleg directe amb l'executiu del país balcànic.
La trobada ha comptat amb la participació del president de la Cambra, Josep Santacreu; el president d'Ágora Diplomática, Pau Herrara, i representants d'empreses i institucions com Moventia, Fluidra, Sorigué, Roca, el Barcelona Supercomputing Center i Tech Barcelona.
Albània és un país candidat per adherir-se a la Unió Europea i la reunió ha servit per "compartir visions sobre integració europea, desenvolupament econòmic i cooperació mediterrània".
La Cambra de Barcelona ha reiterat la voluntat de reforçar els vincles institucionals i econòmics amb Albània, especialment en àrees com el suport a les pimes, la innovació, la participació en projectes europeus i la convergència progressiva amb els estàndards comunitaris.